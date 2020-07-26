Здоровье
Названа привычка, повышающая риск сердечного приступа
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Просмотр телевизора более двух часов в день увеличивает риск возникновения сердечного приступа. К такому выводу пришли специалисты из крупнейшего центра исследования проблем здоровья в Великобритании Biobank.
По словам экспертов, привычка часто смотреть телевизор увеличивает риск смерти от сердечного приступа или инсульта. Это связано во многом с тем, что люди меньше двигаются и часто едят во время просмотра. Кроме того, экраны телевизоров излучают синий свет, который может привести к нарушению сна, пишет 23 июля Daily Mail.
Ученые провели эксперимент с участием 500 тыс. добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет, которые отмечали в анкете, сколько времени тратят в день на просмотр различных передач.
Выяснилось, что у тех, кто смотрел телевизор более двух часов в день, риск смерти от инфарктов возрастал на 8%, а летальных исходов по другим причинам — на 5%.
При этом час прогулок в день вместо просмотра ТВ сокращал риск смерти на 10%.
«Наше исследование показало, что время, потраченное на просмотр телевизора, связано с рядом негативных для здоровья последствий. Оно подтвердило, что люди, которые смотрят телевизор более двух часов, могли бы отказаться от части этого времени в пользу более длительной прогулки или сна», — отметил один из авторов исследования доктор Хамиш Фостер.
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