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Коронавирус в Крыму

Медикам Севастополя продлили выплату надбавок за COVID

13:10 воскресенье, 26 июля 2020
Севастополь

Медицинские работники Севастополя, которые борются с коронавирусом, получат дополнительные выплаты в июле и августе.

Решение было принято на заседании правительства города.

«Срок предоставления выплат продлевается по август включительно. Ранее было по июнь 2020 года», - сообщил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Расширен также перечень тех, кому положены «коронавирусные надбавки». В список вошли медработники с высшим немедицинским образованием – например, биологи.Уточняется, что врачи, средний и младший медицинский персонал получают надбавки стимулирующего характера от правительства Севастополя, а также президентские выплаты, установленные Владимиром Путиным. Размер их зависит от статуса медика и уровня опасности работы.

Кроме того, как сообщалось ранее, в июне в Севастополе решили премировать всех медиков города, которые не попали в указы по дополнительным выплатам за борьбу с COVID-19 и работали в больницах, не специализирующихся на коронавирусе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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