Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Медикам Севастополя продлили выплату надбавок за COVID ● Неприятная стабильность: в Крыму за сутки еще 27 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 20 человек ● В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса ● В России все ограничения из-за коронавируса снимут не раньше февраля
Коронавирус выявлен у трех пациентов горбольницы в Севастополе
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COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у трех человек.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 26 июля зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Пациенты – мужчина, пожилая женщина, а также девушка, проходившая лечение в первой городской больнице. Выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно приостановлены. Пациенты и сотрудники отделений находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе COVID-19 подтвержден у 335 человек, из них 253 человека уже выздоровели, шестеро скончались.
В Крыму с начала пандемии выявлено 1 104 подтвержденных случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 827 пациентов. От вируса скончались 14 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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