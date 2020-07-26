Коронавирус выявлен у трех пациентов горбольницы в Севастополе

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COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у трех человек.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 26 июля зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Пациенты – мужчина, пожилая женщина, а также девушка, проходившая лечение в первой городской больнице. Выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно приостановлены. Пациенты и сотрудники отделений находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе COVID-19 подтвержден у 335 человек, из них 253 человека уже выздоровели, шестеро скончались.

В Крыму с начала пандемии выявлено 1 104 подтвержденных случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 827 пациентов. От вируса скончались 14 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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