Какой сегодня праздник 26 июля

фото © pixabay.com

Сегодня, 26 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Военно-Морского Флота России

День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России В.Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

День ВМФ — один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России, праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Второй Мировой войны и Вооруженных Сил.

День парашютиста

Фото mport.ua

Ежегодно 26 июля отмечается, пока неофициально, праздник профессионалов и любителей парашютного спорта — День парашютиста.

26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б.Мухортовым и под руководством Л.Минова впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.

Именно в честь этого события ежегодно 26 июля профессионалы и любители парашютизма и отмечают свой профессиональный праздник, который пока не утвержден законодательно, но известен и широко празднуется среди парашютистов.

День Гавриила

Поводом к установлению Собора Архангела Гавриила, которому посвящается этот день в народном календаре, как считается, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила.

Также сегодня, 26 июля, отмечают такие праздники:

- Собор Архангела Гавриила

- День эсперанто

- Праздник католической святой Анны (Feast of Saint Anne)

- День Конституции в Дагестане

- День отца в Ульяновской области

- День работников торговли в Беларуси

- День работников торговли на Украине

- День коктейля «Писко сур» в Перу

- День загадывания загадок

- Международный день сохранения мангровых экосистем (International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem)

- День всего или ничего (All or Nothing Day) в США

- День хрустящего рогалика (National Bagelfest Day) в США

- День дяди и тети (Aunt and Uncle Day) в США

- День кофейного милк-шейка (National Coffee Milkshake Day) в США

- День ФБР (FBI Day) в США

Сегодня именины празднуют: Антон, Степан, Юлиан, Гавриил, Серапион, Маркиан (Мартьян), Сарра.

Что происходило 26 июля в прошлые годы

657 - распри в арабском мире: армия шиитов терпит поражение от мусульман-суннитов в битве у Сиффина (командующий суннитов применил хитрость: приказал своим солдатам наколоть страницы Корана на копья и атаковать врага, в результате суеверный шиитский военачальник отступил).

1708 - возле Белой Церкви был казнен украинский полковник Василий Кочубей, приказ отдал гетман Иван Мазепа, который заподозрил полковника в желании донести Петру I об измене самого Мазепы.

1722 - английские колонии обнародовали декларацию, в которой объявлялась война индейцам, при этом за скальп индейца было обещано от 15 до 100 фунтов.

1858 - первый еврей (Барон Ротшильд) стал членом английского парламента.

1887 - вышел первый учебник международного языка эсперанто (на русском языке).

1909 - из порта Натал в Южной Африке выходит и пропадает без вести английский пассажирский пароход Waratha, имея на борту около 300 человек.

1914 - подготовка к Первой мировой войне: Австро-Венгрия объявила всеобщую мобилизацию и начала стягивать войска к границе с Российской империей.

1956 - Президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, что позднее привело к войне с западными державами.

1965 - Мальдивские Острова провозглашают независимость и отделяются от Великобритании, Мальдивыэто одно из самых маленьких государств мира.

1974 - Франция провела ядерные испытания на атолле Муруроа, всего было проведено около 181 ядерного взрыва.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 июля. Какие праздники будут завтра?

