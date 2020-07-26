Общество
Какой сегодня праздник 26 июля
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Сегодня, 26 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Военно-Морского Флота России
День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России В.Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».
День ВМФ — один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России, праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Второй Мировой войны и Вооруженных Сил.
День парашютиста
Фото mport.ua
Ежегодно 26 июля отмечается, пока неофициально, праздник профессионалов и любителей парашютного спорта — День парашютиста.
26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б.Мухортовым и под руководством Л.Минова впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.
Именно в честь этого события ежегодно 26 июля профессионалы и любители парашютизма и отмечают свой профессиональный праздник, который пока не утвержден законодательно, но известен и широко празднуется среди парашютистов.
День Гавриила
Поводом к установлению Собора Архангела Гавриила, которому посвящается этот день в народном календаре, как считается, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила.
Также сегодня, 26 июля, отмечают такие праздники:
- Собор Архангела Гавриила
- День эсперанто
- Праздник католической святой Анны (Feast of Saint Anne)
- День Конституции в Дагестане
- День отца в Ульяновской области
- День работников торговли в Беларуси
- День работников торговли на Украине
- День коктейля «Писко сур» в Перу
- День загадывания загадок
- Международный день сохранения мангровых экосистем (International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem)
- День всего или ничего (All or Nothing Day) в США
- День хрустящего рогалика (National Bagelfest Day) в США
- День дяди и тети (Aunt and Uncle Day) в США
- День кофейного милк-шейка (National Coffee Milkshake Day) в США
- День ФБР (FBI Day) в США
Сегодня именины празднуют: Антон, Степан, Юлиан, Гавриил, Серапион, Маркиан (Мартьян), Сарра.
Что происходило 26 июля в прошлые годы
657 - распри в арабском мире: армия шиитов терпит поражение от мусульман-суннитов в битве у Сиффина (командующий суннитов применил хитрость: приказал своим солдатам наколоть страницы Корана на копья и атаковать врага, в результате суеверный шиитский военачальник отступил).
1708 - возле Белой Церкви был казнен украинский полковник Василий Кочубей, приказ отдал гетман Иван Мазепа, который заподозрил полковника в желании донести Петру I об измене самого Мазепы.
1722 - английские колонии обнародовали декларацию, в которой объявлялась война индейцам, при этом за скальп индейца было обещано от 15 до 100 фунтов.
1858 - первый еврей (Барон Ротшильд) стал членом английского парламента.
1887 - вышел первый учебник международного языка эсперанто (на русском языке).
1909 - из порта Натал в Южной Африке выходит и пропадает без вести английский пассажирский пароход Waratha, имея на борту около 300 человек.
1914 - подготовка к Первой мировой войне: Австро-Венгрия объявила всеобщую мобилизацию и начала стягивать войска к границе с Российской империей.
1956 - Президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, что позднее привело к войне с западными державами.
1965 - Мальдивские Острова провозглашают независимость и отделяются от Великобритании, Мальдивыэто одно из самых маленьких государств мира.
1974 - Франция провела ядерные испытания на атолле Муруроа, всего было проведено около 181 ядерного взрыва.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 июля. Какие праздники будут завтра?
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