Эксперты минкурортов забраковали форму спасателей на пляжах Николаевки

Сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма проверили пляжи Ленинского и Симферопольского районов, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Ленинском районе ни на одном из десяти пляжей не было выявлено нарушений: на их территориях дежурят матросы-спасатели, установлены информационные щиты, а также проводится своевременная уборка.

«Стоит отметить, что в текущем году отсутствует проблема большого количества медуз в акватории Азовского моря, благодаря чему песчаные пляжи Ленинского района с теплым мелководьем особенно привлекательны для семей с детьми», - цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Однако в поселке Николаевка в Симферопольском районе дела обстоят чуть хуже. Из 13 проверенных пляжей на четырех зафиксированы несоответствие формы матросов-спасателей установленным требованиям. Специалисты отметили, что все нарушения арендаторы пляжей должны устранить в течение нескольких дней.

В министерстве напомнили, что ранее уже проводились пляжей в Керчи, Черноморском районе, Евпатории, Саках, Судаке, Новом Свете, Алуште и Ялте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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