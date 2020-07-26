Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти 500 человек лечатся в стационарах в Крыму в связи с COVID-19 ● Коронавирус выявлен у трех пациентов горбольницы в Севастополе ● Медикам Севастополя продлили выплату надбавок за COVID ● Неприятная стабильность: в Крыму за сутки еще 27 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 20 человек
Два отделения 1-й горбольницы в Севастополе закрыты из-за коронавируса
фото © Людмила Шаблевская / ForPost
По состоянию на утро 26 июля в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.
Пациенты – мужчина, пожилая женщина, а также девушка, проходившая лечение в первой городской больнице.
Выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно приостановлены. Пациенты и сотрудники отделений находятся под медицинским наблюдением.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 335 человека. В настоящий момент в стационарах находятся 65 человек. Выздоровели 253 человека, 6 человек умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 144 человек, в городской больнице № 9 – 162.
Под наблюдением по месту жительства – 499 человек.
В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус выявлен у трех пациентов горбольницы в Севастополе. COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у трех человек.
Медикам Севастополя продлили выплату надбавок за COVID. Медицинские работники Севастополя, которые борются с коронавирусом, получат дополнительные выплаты в июле и августе.
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