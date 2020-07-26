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Власть

«Аксенов пригласил»: в Севастополе депутат из Калуги засветился пьяным

17:37 воскресенье, 26 июля 2020
Севастополь

По словам парламентария, он приехал в город на День ВМФ по приглашению Сергея Аксенова.

В Севастополе к человеку, похожему на главу Молодежного парламента Калужской области Дениса Зиновкина, возникли вопросы у полиции, предположительно, за нахождение в пьяном виде в общественном месте. Видео инцидента опубликовано в паблике «Калуга» во ВКонтакте.

Судя по кадрам, место действия – район Артбухты в начале Набережной Корнилова. Некий гражданин просит наряд полиции «забрать» мужчину в пиджаке, утверждая, что последний «пьяный стоит» и «депутат».

По словам гражданина, «депутат» показывал в лицо удостоверение и утверждал, что «у него здесь связи».

«Заберите от нас. Человек пьяный стоит», – просит гражданин полицейских.

При этом компания мужчины в пиджаке пытается извиниться перед полицейскими, опровергая заявления об алкогольном опьянении. В мужчине в пиджаке жители Калуги узнали реального депутата Калужской области Дениса Зиновкина.

Впрочем, в том, что герой видео имеет отношение к Заксобранию Калуги сомневаться не приходится – об этом говорит сам мужчина, предъявляя полицейским удостоверение со словами: «Заксобрание Калужской области».

Он утверждает, что приехал в Севастополь на День ВМФ «по приглашению Сергея Аксенова», главы Крыма.

К сожалению, ролик на этом прерывается, и как развивались события дальше, неизвестно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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