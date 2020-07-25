В Ялте после капремонта открыли пешеходный мост

Пешеходный мост на Пушкинском бульваре открыт после капитального ремонта. Работы выполнены за внебюджетные средства, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

— Ремонт закрытого с 2018-го года аварийного моста через реку Водопадная начался в мае: сначала демонтировали несущие балки, установили новые, а затем смонтировали мостовое полотно пешеходной части, облицевали гранитом, установили чугунные литые перила и фонари, а также дополнительное освещение под ограждением, — рассказал прораб ООО «Трансремстрой» Владимир Трубай.

Обновленный мост с Пушкинского бульвара на улицу Архивная выполнен в стилистике старого города, он также полностью соответствует нормативам безбарьерной среды и, по словам подрядчика, при должном уходе простоит до ста лет.

— Здесь агрессивная среда – река, и недалеко море, поэтому за мостом нужно следить, вовремя окрашивать железные конструкции, — подчеркнул Владимир Трубай и также призвал граждан поддерживать чистоту в этом месте. Остатки бетонных плит, покрывавших дно реки в этом месте, по словам подрядчика, будут убраны после окончания курортного сезона, чтобы илистая вода не стекала на переполненный людьми пляж.

Уже через неделю, к 1 августа, будет открыт еще один мост – с улицы Ломоносова в Пионерский парк. Работы также проводит ООО «Трансремстрой». Сейчас рабочие облицовывают конструкцию гранитом, устанавливают чугунное ограждение и фонари.

— В перспективе планируется ремонт остальных пешеходных мостов через реку Водопадная, а также автомобильного, в районе 12-й школы, — сообщил помощник главы администрации Сейран Меметов и добавил, что в ближайших планах ремонт «горбатого» моста в подземном переходе от площади Советской к магазину «Черноморец».

По словам помощника главы администрации, ремонт будет проводиться в два этапа: половина моста останется для прохода, а на другой будет производиться ремонт, потом – наоборот.

— Основа моста остается прежней, поскольку мост находится в заниженной части, и соответственно нужно будет делать реконструкцию так, чтобы вода не заливала подземный переход, — отметил Сейран Меметов и добавил, что ориентировочно работы начнутся в конце августа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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