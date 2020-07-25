Власть
В Симферополе вернули троллейбусный маршрут №11
В крымской столице возобновили движение по троллейбусному маршруту №11 «Заводское — ГРЭС».
В пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус» сообщили, что маршрут будут обслуживать 6 единиц транспорта.
— В связи с поступлением многочисленных обращений от жителей крымской столицы, а также гостей Симферополя, Министерством транспорта Республики Крым совместно ГУП РК «Крымтроллейбус» проработан вопрос о возобновлении движения по троллейбусному маршруту № 11 «Заводское — ГРЭС» с 23 июля 2020, — говорится в сообщении.
Актуальное расписание движения размещено на сайте ведомства.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Между Симферополем и Нижним Новгородом запустят ежедневные авиарейсы. Прямое регулярное авиасообщение между Симферополем и Нижним Новгородом с 25 июля станет ежедневным.
В Севастополе на два дня ограничат движение транспорта из-за велопробега. На участке дороги Севастополь – Инкерман ограничат движение транспорта из-за проведения первенства по велоспорту.
В Симферополе прошла экстренная сессия, депутаты передали республике три дороги. Сегодня состоялась экстренная 22-я сессия Симферопольского городского совета второго созыва, которую провела заместитель председателя горсовета Надежда Аксенова.
В Крыму вдоль трасс устанавливают новые станции мобильной связи. В республике идет работа по установке новых станций мобильной связи.
Появилось видео того, как в Керченском проливе тонула бронемашина видео
Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции «Дорога мужества. Керченский десант» в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.
Туринструктор сорвался со скал в районе альпинистского маршрута в Ялте
Спасители пришли на помощь мужчине, который в время похода по горной местности в районе Оползневого (Большая Ялта) упал со скального уступа.
В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 20 человек
COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у 20 человек.
Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта
При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.
22 июля
Ученые решили, что человечество начнет вымирать через 80 лет
С 2064 года численность населения Земли начнет резко сокращаться.