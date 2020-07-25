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Власть

В Симферополе вернули троллейбусный маршрут №11

В крымской столице возобновили движение по троллейбусному маршруту №11 «Заводское — ГРЭС».

В пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус» сообщили, что маршрут будут обслуживать 6 единиц транспорта.

— В связи с поступлением многочисленных обращений от жителей крымской столицы, а также гостей Симферополя, Министерством транспорта Республики Крым совместно ГУП РК «Крымтроллейбус» проработан вопрос о возобновлении движения по троллейбусному маршруту № 11 «Заводское — ГРЭС» с 23 июля 2020, — говорится в сообщении.

Актуальное расписание движения размещено на сайте ведомства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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