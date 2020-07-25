Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса ● В России все ограничения из-за коронавируса снимут не раньше февраля ● Отдыхающие в Крыму игнорируют опасность коронавируса ● Новая атака: в Севастополе шесть новых заражений коронавирусом за сутки ● В Крыму - новая смерть от коронавируса
В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 20 человек
фото © gazetauzao.ru
COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у 20 человек.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 25 июля зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. Большинство пациентов – местные жители. Идут эпидрасследования, устанавливаются источники заражений», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе COVID-19 подтвержден у 332 человек, из них 251 человек уже выздоровел, шестеро скончались.
В Крыму с начала пандемии выявлено 1 077 подтвержденных случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 820 пациентов. От вируса скончались 14 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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