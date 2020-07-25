В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 20 человек

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COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у 20 человек.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 25 июля зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. Большинство пациентов – местные жители. Идут эпидрасследования, устанавливаются источники заражений», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе COVID-19 подтвержден у 332 человек, из них 251 человек уже выздоровел, шестеро скончались.

В Крыму с начала пандемии выявлено 1 077 подтвержденных случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 820 пациентов. От вируса скончались 14 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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