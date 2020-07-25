В Севастополе еще три недели нельзя будет ходить в лес

В Севастополе продлили особый противопожарный режим, который действует на территории города с весны из-за засушливой погоды.

С 24 июля запрет на посещение лесов и разведение огня устанавливается на 21 календарный день – то есть до 14 августа 2020 года.

Под запретом остаются те же территории: Балаклавский район Севастополя, 5 участковых лесничеств, и 25 садоводческих товариществ.

«С 24 июля продолжает действовать запрет на посещение гражданами лесов, в том числе и на машинах, за исключением организованных мест отдыха», – уточнил во время заседания правительства города и.о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Кроме того, запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне, сжигать мусор, проводить сельскохозяйственные палы травы и запускать пиротехнические изделия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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