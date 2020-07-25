В Севастополе дом грозит рухнуть вместе с людьми

В Севастополе один из домов на улице Льва Толстого буквально разрушается на глазах. А в доме живут люди, передает «Независимое телевидение Севастополя».

Дом №54 по улице Льва Толстого построен 70 лет назад как временное жилье. Однако как иллюстрация известного изречения люди в доме живут до сих, несмотря на то что еще 40 лет назад строение требовало капительного ремонта.

Сейчас стены в квартирах в трещинах, а балконы вот-вот грозят рухнуть.

Год назад дом признан аварийным, но из-за пробуксовки программы переселения из аварийоного жилья люди продолжают жить в квартирах в нечеловеческих условиях. Так описывает будни Нина Мовчан, жительница одной из квартир 54-го дома:

«Потолок рухнул. Заделали, замазали мы его, вернее залепили пенопластом, чтобы не видно было звездного неба. Признан аварийным. У меня есть предписание с 2012 года, чтобы я на лоджию не выходила. Соблюдаем потихоньку. С этой стороны видите, какая трещина? Оттуда у меня крысы прыгают».

В квартире Нины Яковлевны, как говорится, «трещина на трещине». Балкон давно «повис» в воздухе, расщелины с каждым годом становятся все шире. Когда-то в этой лоджии резвились дети, а сейчас женщине страшно не только заходить сюда, но и спать в соседней комнате – регулярно отваливаются большие куски стен.

На трещины то и дело клеят маячки, но они остаются целыми недолго – бумагу разрывает. Первые расщелины появились восемь лет назад. Тогда Нине Яковлевне просто рекомендовали не заходить на собственный балкон. Но далее трещины пошли и внутри жилых комнат. Такая же ситуация и в других квартирах.

Соседка Нины Мовчан, Татьяна Горева разводит руками:

«Ну, что? Трещит. От проезда больших автомобилей, конечно, стены ходуном ходят. Несколько раз уже падали потолки у жильцов первого этажа, потому что сгнили межэтажные балки. Сквозные щели снаружи дома. Жильцы укрепили, как могли. Создали видимость, чтобы более-менее. Жить как-то нам надо, но страшно».

Терпение некоторых жильцов лопнуло, они либо продали квартиры, либо уехали.

В прошлом году отчаявшиеся горожане решили не ждать у моря погоды и стали активнее бороться за свое жилье. Степень износа здания составляет почти 75%. Такое заключение дала независимая экспертная группа, которую гражданам пришлось нанять за свой счет.

Специалисты заключили, что делать капитальный ремонт уже поздно. Необходимо признать дом аварийным и снести. Документы передали межведомственной комиссии, которая подтвердила результаты независимых экспертов. И наконец, долгожданная новость – в августе прошлого года правительство Севастополя признало дом аварийным, но, как говорит Марьяна Андрусская, еще одна жительница проблемного дома, уже год дом не вносят в программу переселения.

«Мы пытались добиться этого ответа от департамента капитального строительства, но приходят отписки. Сначала писали без даты. Потом прозвучала дата – май 2020 года. Но в мае ничего не произошло. Последняя отписка была – что ведутся работы по внесению дома на 2020-2021 год», – рассказала Марьяна.

Самое обидное для жителей – соседний дом, который находится в таком же состоянии, давно расселили. Для его бывших жильцов место в маневренном фонде или деньги на покупку пригодных для жизни квартир нашлись.

«52 дом точно такой же, как и наш. Строили, скажем так, одни руки. Он уже признан аварийным, расселен, кроме одной квартиры, которая является муниципальной. Его расселили в 2018 году. А наш даже еще не внесли в программу», – сетует Марьяна Андрусская.

Оказалось, что признания дома аварийным мало. Нужно дождаться, пока дом включат в программу «Жилище». В переписке с капстроем Марьяне Андрусской ответили, что программа переселения утверждается на период с 1 января 2019 года до 1 сентября 2025 года. Пока, говорят чиновники, «необходимо провести сравнительный анализ и оценку экономической эффективности каждого из способов переселения на ближайшие три года». Сейчас «проводится работа по включению аварийного дома в программу».

Но, пока люди надеются на чудо, на улице Толстого начался капитальный ремонт. Теперь из-за расширения дороги проезжая часть подойдет почти вплотную к аварийному дому, а работа тяжелой техники только ускорит процесс разрушения ветхого жилья.

В тексте использованы материалы: Форпост

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