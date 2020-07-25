Власть
В Севастополе байкеры хотят устроить шоу с техникой Минобороны России
Российский мотоклуб «Ночные волки» планируют на байк-шоу в Севастополе на площадке у горы Гасфорта показать технику Минобороны России.
Об этом сообщил руководитель мотоклуба Александр Залдостанов во время пресс-конференции в Симферополе.
Он назвал декорации в шоу «диснейлендом против русофобии». Организаторы обещают провести «масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие».
Как сообщалось ранее, байк-шоу планируют провести 8-9 августа.
Заявлено выступление российский рок-групп и музыкантов: «Кипелов», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Ария», «Горшенев», 25/17, «Пилот», КняZz, MORDOR, Эпидемия, Александр Ф. Скляр, ТАЙМ-АУТ, Юлия Андреева и группа «Архипелаг», МЭЙТИ и других.
Организаторы призывают «остерегаться мошенников» при покупке билетов.
В кульминации байк-шоу примут участие Академический хор Московского метрополитена, Академический большой хор РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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