В Севастополе байкеры хотят устроить шоу с техникой Минобороны России

Российский мотоклуб «Ночные волки» планируют на байк-шоу в Севастополе на площадке у горы Гасфорта показать технику Минобороны России.

Об этом сообщил руководитель мотоклуба Александр Залдостанов во время пресс-конференции в Симферополе.

Он назвал декорации в шоу «диснейлендом против русофобии». Организаторы обещают провести «масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие».

Как сообщалось ранее, байк-шоу планируют провести 8-9 августа.

Заявлено выступление российский рок-групп и музыкантов: «Кипелов», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Ария», «Горшенев», 25/17, «Пилот», КняZz, MORDOR, Эпидемия, Александр Ф. Скляр, ТАЙМ-АУТ, Юлия Андреева и группа «Архипелаг», МЭЙТИ и других.

Организаторы призывают «остерегаться мошенников» при покупке билетов.

В кульминации байк-шоу примут участие Академический хор Московского метрополитена, Академический большой хор РХТУ им. Д.И. Менделеева.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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