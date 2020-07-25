Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Отдыхающие в Крыму игнорируют опасность коронавируса ● Новая атака: в Севастополе шесть новых заражений коронавирусом за сутки ● В Крыму - новая смерть от коронавируса ● В Крыму - 18 новых случаев коронавируса за сутки ● «Крымский» коронавирус пополз по России
В России все ограничения из-за коронавируса снимут не раньше февраля
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К февралю в России планируют снять все ограничения из-за коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Об этом сообщает РИА Новости.
Он объяснил, что к тому моменту эксперты ожидаются формирование популяционного иммунитета к COVID-19, в том числе с помощью лекарственных препаратов.
Глава ведомства напомнил, что летальность от инфекции в России составила 1,62%, что является одним из самых низких показателей в мире.
«Но нам дорога каждая жизнь, поэтому медики работают в круглосуточном режиме», — заявил он на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Мурашко добавил, что во время пандемии в стране не было ни одного случая отказа в медпомощи пациентам с COVID-19. Также не наблюдался и дефицит реанимационного оборудования.
По последним данным в России выявлено более 800 тыс. заболевших. Из них 5811 заразились за последние сутки. Более 500 тыс. человек вылечились, а 13 046 умерли.
Ранее биолог, доцент КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок заявил, что если испытания российской вакцины успешно пройдут все этапы, то ее могут начать использовать, теоретически, уже зимой.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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