В России все ограничения из-за коронавируса снимут не раньше февраля

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К февралю в России планируют снять все ограничения из-за коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что к тому моменту эксперты ожидаются формирование популяционного иммунитета к COVID-19, в том числе с помощью лекарственных препаратов.

Глава ведомства напомнил, что летальность от инфекции в России составила 1,62%, что является одним из самых низких показателей в мире.

«Но нам дорога каждая жизнь, поэтому медики работают в круглосуточном режиме», — заявил он на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Мурашко добавил, что во время пандемии в стране не было ни одного случая отказа в медпомощи пациентам с COVID-19. Также не наблюдался и дефицит реанимационного оборудования.

По последним данным в России выявлено более 800 тыс. заболевших. Из них 5811 заразились за последние сутки. Более 500 тыс. человек вылечились, а 13 046 умерли.

Ранее биолог, доцент КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок заявил, что если испытания российской вакцины успешно пройдут все этапы, то ее могут начать использовать, теоретически, уже зимой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - новая смерть от коронавируса. В республике скончался пациент с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава РК.

В Крыму - 18 новых случаев коронавируса за сутки. За 23 июля на территории Республики Крым подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции.

«Крымский» коронавирус пополз по России. Отныне Крым не только «аккумулирует» коронавирусную инфекцию из разных стран и регионов России, но и сам стал источником распространения COVID-19.

В «скорой помощи» Крыма все еще не хватает врачей. В Республике Крым за прошедшие год и квартал приняли на работу в службу «скорой помощи» 460 новых сотрудников.