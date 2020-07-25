Странности
В Крыму захотели установить чипы на всех енотов
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Специалисты ветеринарного центра в Феодосии прочипировали енотов, живущих зоопарке Коктебеля, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.
По данным ведомствам, такую процедуру животным пришлось пройти в соответствии с требованиями закона России «О ветеринарии», согласно которому животные подлежат индивидуальной или групповой идентификации. Такую меру принимают для предотвращения распространения заразных болезней.
Специалисты провели клинический осмотр зверьков и установили им микрочипы.
Ранее украинские пограничники обезвредили на пункт пропуска «Николаевка» в Черниговской области российско-украинский границы. Животное пришло в пункт пропуска рано утром. Все попытки прогнать енота-нелегала не увенчались успехом. Мало того, зверь рычал и кидался на военных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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