Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России все ограничения из-за коронавируса снимут не раньше февраля ● Отдыхающие в Крыму игнорируют опасность коронавируса ● Новая атака: в Севастополе шесть новых заражений коронавирусом за сутки ● В Крыму - новая смерть от коронавируса ● В Крыму - 18 новых случаев коронавируса за сутки
В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса
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За 24 июля на территории Республики Крым подтвержден 21 новый случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции. 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – завозные из-за рубежа.
В тексте использованы материалы: Примечания
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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