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Коронавирус в Крыму

В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса

10:03 суббота, 25 июля 2020
В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса

фото © iz.ru

За 24 июля на территории Республики Крым подтвержден 21 новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции. 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – завозные из-за рубежа.

В тексте использованы материалы: Примечания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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