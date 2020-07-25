В Феодосии избили чиновницу во время контрольного рейда

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24 июля в Феодосии на Черноморской набережной неустановленный мужчина избил сотрудника отдела муниципального контроля местной администрации, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Феодосии на правительственном портале Крыма.

Комментируя данный инцидент в пресс-службе администрации Феодосии уточнили, что пострадавшей оказалась девушка:

«В рамках проведения контрольно-рейдового мероприятия на Черноморской набережной сотрудница муниципального контроля вместе с коллегой совершала фотофиксацию нарушения возле объекта ООО «ИНМО», где предоставляется услуга общепита при целевом назначении «обслуживание автотранспорта». В это время к ней подбежал неизвестный мужчина, который нанес девушке удары по голове», - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в администрации, девушка была доставлена в больницу с ушибленными травмами головы. На место были вызваны правоохранители, однако задержать злоумышленника не удалось. Полицейские займутся выяснением обстоятельств и поиском нападавшего.

«В настоящее время устанавливается личность нападавшего и его причастность к деятельности хозяйствующего субъекта, в отношении которого ведется административное производство. Также устанавливается причастность к преступлению организации-землепользователя, допустившей незаконное размещение нестационарного торгового объекта», - заключили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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