Украинские концерты российской певицы Zivert, которая выступала в Крыму, отменили

Запланированный ранее концерт российской певицы Юлии Зиверт, известной как Zivert, в Одессе 24 июля не состоится.

Об этом свидетельствуют в частности сайты для продажи билетов, сообщает Радіо Свобода.

Об отмене концерта в Киеве сообщило заведение Osocor Residence, в котором объяснили отмену «политическими препятствиями».

Сама Зиверт днях сообщила об отмене своих выступлений в Одессе и Киеве, объяснив их ограничениями из-за пандемии коронавируса. При этом въезд из стран со значительным распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине возможно при условии прохождения двухнедельной самоизоляции или тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции.

На отмену концертов также обратил внимание общественный активист Сергей Стерненко, который ранее участвовал в акциях против выступлений в Одессе артистов, выступавших в Крыму.

Ранее сообщалось, что этим летом у российской певицы Zivert запланировано два концерта в Украине – в Одессе (24 июля) и в Киеве (4 августа). На вопросы о том, не запретят ли российской певице въезд в Украину в связи с тем, что она выступала на полуострове, организаторы Osocor Residence отметили, что она уже приезжала выступать в прошлом году.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым посетит бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. 20 июля отмечается Международный день шахмат. Вместе с любителями этой древней игры в Крыму праздник отметит возглавлявший с 1995 по 2018 год Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) и бывший Глава Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов.

Алена Свиридова в нарядном платье кладет кирпичи в Крыму. Певица Алена Свиридова, которая приехала на все лето отдыхать в Керчь к себе на дачу, решила «освоить» новую профессию.

«Я в раю»: Российские звезды эстрады массово поехали в Крым. Пока отдых за границей под запретом, артисты штурмуют Черноморское побережье.

Джамала снялась в фильме Netflix с голливудскими актерами. Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала снялась в фильме «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga), который вышел на стриминговой платформе Netflix.