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Украинские концерты российской певицы Zivert, которая выступала в Крыму, отменили

14:05 суббота, 25 июля 2020

Запланированный ранее концерт российской певицы Юлии Зиверт, известной как Zivert, в Одессе 24 июля не состоится.

Об этом свидетельствуют в частности сайты для продажи билетов, сообщает Радіо Свобода.

Об отмене концерта в Киеве сообщило заведение Osocor Residence, в котором объяснили отмену «политическими препятствиями».

Сама Зиверт днях сообщила об отмене своих выступлений в Одессе и Киеве, объяснив их ограничениями из-за пандемии коронавируса. При этом въезд из стран со значительным распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине возможно при условии прохождения двухнедельной самоизоляции или тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции.

На отмену концертов также обратил внимание общественный активист Сергей Стерненко, который ранее участвовал в акциях против выступлений в Одессе артистов, выступавших в Крыму.

Ранее сообщалось, что этим летом у российской певицы Zivert запланировано два концерта в Украине – в Одессе (24 июля) и в Киеве (4 августа). На вопросы о том, не запретят ли российской певице въезд в Украину в связи с тем, что она выступала на полуострове, организаторы Osocor Residence отметили, что она уже приезжала выступать в прошлом году.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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