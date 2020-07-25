Ученый рассказал почему дельфины в Крыму погибают в сетях

фото © kubnews.ru

Основной причиной гибели дельфинов в Черном море были и остаются рыболовецкие сети. Десятки и сотни морских млекопитающих ежегодно запутываются в сетях и погибают от удушья.

Почему так происходит и зачем дельфины заходят в сети, объяснила морской биолог Карадагкской научной станции Ирина Логоминова в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам специалиста, наибольшую опасность для дельфинов представляют так называемые жаберные сети.

«Это самая смертоносная для них сеть: она устроена из тонкой лесковой нити, которую дельфин с помощью своего эхолокационного аппарата, к сожалению, не видит. И, гоняя рыбу, он на большой скорости попадает в такие сети, запутывается – и тогда происходит гибель почти в 100% случаев», - пояснила Логоминова.

Другая опасность подстерегает дельфинов, особенно молодых, возле рыболовецких тралов.

«Мы постоянно наблюдаем в сезон хода рыбы, как идет косяк рыбы, за ним по эхолоту рыболовецкое судно, даже не одно, и также за косяком идут дельфины. Зачастую молодняк, подростки афалин и белобочек, заходит в трал, в рыбную толщу, кормится.Но когда начинается подтягивание трала, выход из этого мешка закрывается и дельфин стопроцентно погибает, потому что трал выбирается от 40 минут до часа, а дельфин может находиться без воздуха под водой до шести минут, - рассказала биолог. – К сожалению, дельфины, сколько ни гибнут в тралах, не расценивают его как опасность».

В мировой практике рыбаки других стран часто используют в таких случаях специальные отпугиватели для дельфинов, которые издают возле сетей звуки потенциально опасных для дельфина хищников – например, касаток. В Черном море такие отпугивающие устройства, к сожалению, применить невозможно.

«Проблема в том, что у нас в Черном море у дельфина нет естественного врага – есть только человек, - заключила Логоминова. – Возможно, можно было бы разработать такое устройство, которое отпугивало бы дельфинов от сетей. Но эта ситуация может повернуться другой стороной: дельфин, наоборот, может связать этот звук с местом, где находится рыба».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Трехлетнего ребенка ищут силовики и волонтеры под Симферополем. В селе Строгановка Симферопольского района правоохранители и волонтеры разыскивают трехлетнего мальчика.

В Севастополе спасли человека с тонущей яхты. В Севастополе в районе бухты Казачья потерпела бедствие парусная яхта.

Под Алуштой утонул отдыхающий, под Феодосией туристку успели спасти. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 события, погиб 1 человек, спасен 1 человек.

В Севастополе женщина заплатила 20 тысяч за сон. Жительница Севастополя на улице познакомилась с двумя мужчинами. На радостях дама пригласила кавалеров домой, где троица решила отметить знакомство.