Ученых встревожило количество бессимптомных распространителей коронавируса

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Одна из величайших загадок коронавируса заключается в том, как быстро он распространился по всему миру. Вспыхнувшая в центральном Китае инфекция в течение трех месяцев оказалась на всех континентах, кроме Антарктиды, оказав серьезнейшее влияние на повседневную жизнь миллионов людей.

Быстрое распространение скрывало то, что застало ученых врасплох, озадачило органы здравоохранения и подорвало усилия по сдерживанию эпидемии на ранних этапах: вирус мог распространяться, казалось бы, здоровыми людьми.

На фоне возвращения работников в офисы, подготовки возобновления занятий в школах и открытия торговых центров и ресторанов ученые обеспокоены: если люди, кажущиеся здоровыми, могут передавать болезнь, ее может быть невозможно сдержать.

Как рассказывает Associated Press, исследователи выявили пугающую вероятность тихого распространения вируса бессимптомными носителями. Но какова роль, казалось бы, здоровых людей в пополнении рядов инфицированных – этот вопрос остается пока без ответа.

Примерно 4 из 10 инфицированных людей никогда не имеют симптомов. «Для контроля, чтобы на самом деле предотвратить возвращение вируса, нам нужно будет решить эту проблему», - говорит специалист по отслеживанию заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Рейн Хоубен.

Ученые, которые наблюдают за тем, как общества открываются вновь, и гадают, что произойдет, если тихие распространители COVID-19 не будут обнаружены, пока не станет слишком поздно.

Путешественники без кашля могут проскользнуть мимо экранов аэропорта. Рабочие без жара не попадутся при контроле температуры. Люди, которые не чувствуют себя уставшими и больными, будут посещать деловые встречи. И вспышки могут начаться заново.

Уже в январе, напоминает AP, появились признаки того, что люди могли переносить вирус, не проявляя симптомов. У 10-летнего мальчика в Китае, который съездил в Ухань, не было никаких симптомов, но у него был положительный результат теста на коронавирус – как и у шести других членов его семьи, у которых были кашель и лихорадка. Еще более тревожным было сообщение из Германии: приехавшая в командировку из Китая женщина распространила вирус среди коллег в Мюнхене, хотя она выглядела здоровой.

Тем не менее, многие ученые остались не убеждены. Некоторые задавались вопросом, действительно ли у китайской бизнес-леди не было симптомов. Они предположили, что у нее могли быть легкие недомогания, которые она приписывала джетлагу.

Когда появился COVID-19, представители здравоохранения полагали, что он будет похож на другие коронавирусы и что люди наиболее заразны, когда у них проявляются такие симптомы, как кашель и лихорадка.

«Мы думали, что это будет похоже на SARS: длительный инкубационный период и отсутствие передачи в течение инкубационного периода», – говорит специалист по моделированию заболеваний из Техасского университета в Остине Лорен Ансель Майерс.

В аэропортах США по всей стране путешественникам, возвращающимся из горячих точек, включая Китай, у которых не было симптомов, было разрешено отправиться в путь.

«Мы уверяли себя и общественность в том, что контакт с бессимптомным человеком не представлял опасности», – рассказывает доктор Джефф Дучин из округа Кинг (штат Вашингтон), где в крупном доме по уходу Life Care возник первый крупный кластер коронавируса в Соединенных Штатах.

За кулисами такие ученые, как Майерс, делились своими тревожными находками с представителями здравоохранения. Майерс собрала группу студентов, которые просматривали сайты китайских департаментов здравоохранения в поисках данных о появлении симптомов в ситуациях, когда было достаточно информации, чтобы выяснить, кто кого заразил.

В период с 21 января по 8 февраля они обнаружили несколько случаев, когда у человека, доставившего вирус домой, симптомы не развивались до заражения члена семьи. Например, одна женщина в китайском городе с несколькими случаями заболевания заболела после того, как ее муж вернулся из поездки в город с большой вспышкой. Он сам заболел гораздо позже.

«Когда мы посмотрели на данные, мы говорили: «О нет, это не может быть правдой», – рассказывает Майерс. – Это было шокирующим».

Обнаружив более 50 таких случаев, Майерс сразу же поделилась анализом с Центрами по профилактике борьбе с болезнями США.

Специалист по отслеживанию заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Рейн Хоубен и его исследовательская группа решили создать на примере круизного лайнера Diamond Princess математическую модель для оценки количества пропущенных больных без симптомов. Через четыре недели их модель показала, что три четверти инфицированных людей на лайнере были бессимптомными.

В штате Вашингтон группа исследователей, изучавшая вспышку в доме престарелых Life Care, обнаружила, что медицинские работники распространяют вирус в другие учреждения для пожилых людей. Специалисты полагали, что, по крайней мере, некоторые из них работали во время заражения, но до появления симптомов. Затем, в марте, в другом доме престарелых обнаружилось, что более половины жителей с положительными результатами не имели симптомов, хотя большинство продолжало их развивать.

Примерно в то же время чиновникам штата Вашингтон стало известно о коктейльной вечеринке в квартире в Сиэтле, где около 40% опрошенных ими гостей заболели коронавирусом, хотя в то время никто не казался больным.

В других местах, по мере расширения усилий по тестированию, обнаружилось огромное количество людей без симптомов – от района в Сан-Франциско до авианосца в Тихом океане.

Вспышка, связанная с ночными клубами в Южной Корее, показала, что более 30% случаев были бессимптомными. В одном из нью-йоркских родильных отделений около 88% тех, кто дал положительный результат, не имели симптомов.

Нос и рот служат удобными путями проникновения для коронавируса. Оказавшись внутри, вирус управляет механизмом клетки, чтобы копировать себя, одновременно отбиваясь от иммунной защиты организма. Уровень вируса стремительно растет в верхних дыхательных путях, и все это без симптомов в первые дни инфекции.

Поскольку стало ясно, что здоровые люди могут распространять вирус, органы здравоохранения США решили не ждать научных подтверждений. Во время встречи в начале марта высокопоставленные представители здравоохранения США заявили, что считают, что передача может произойти до того, как у людей появятся симптомы. Несколько недель спустя появились рекомендация закрывать в общественных местах нос и рот масками, банданами и даже футболками.

Чуть позже спустя китайские исследователи опубликовали статью о том, что пациенты наиболее заразны за два-три дня до появления симптомов. Доказательства продолжают накапливаться, и CDC теперь оценивает, что 40% передачи происходит прежде, чем люди почувствуют себя больными.

Тем не менее, у ученых остаются сомнения. В течение многих месяцев ВОЗ утверждала, что бессимптомное распространение не было движущей силой пандемии, но недавно все-таки начала признавать такую возможность и рекомендовала людям носить маски.

В тексте использованы материалы: МК

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