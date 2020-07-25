Ученые узнали почему комары так агрессивно кусают людей

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Ученые выяснили, почему некоторые виды комаров особенно сильно кусают людей. Оказалось виноваты глобальное потепление и рост городов.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

Исследование провели биологи Принстонского университета, которые обратили внимание на то, что из более чем 3,% тысячи видов комаров человеческую кровь пьют всего несколько – они же являются и разносчиками инфекционных болезней.

Изучая поведение желтолихорадочных комаров в условиях Африки, ученые пришли к выводу, что агрессивными по отношению к людям крылатых кровососов делают изменения климата и урбанизация.

«Комары, живущие среди большого количества людей в городах Кумаси (Гана) или Уагадугу (Буркина-Фасо), демонстрируют возросшее желание кусать людей, - отметил один из участников исследования Ноа Роуз. – Но их больший аппетит к людям возникает только в местах с интенсивными засушливыми сезонами».

Такую чувствительность к жаркой сухой погоде ученый пояснила тем, что комары, скорее всего, зависят от созданных человеком запасов воды. Более того, желание питаться именно человеческой кровью проявляется у комаров и в новых поколениях: в результате опытов ученые выяснили, что комары, вылупившиеся из личинок, собранных в более густонаселенных районах, с большей охотой предпочитают именно человеческую кровь, а не кровь животных. А те насекомые, которые живут в более засушливых местах, сильнее реагируют на запах.

С такими выводами ученые предупредили, что в ближайшие 30 лет в стремительно растущих африканских городах к югу от Сахары кусачесть комаров будет только расти.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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