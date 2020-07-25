Общество
Ученые решили, что человечество начнет вымирать через 80 лет
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С 2064 года численность населения Земли начнет резко сокращаться.
К таким выводам пришли участники исследования, проспонсированного Фондом Билла Гейтса, результаты были опубликованы в научном журнале Lancet.
Используя новые подходы к расчету смертности, рождаемости и миграции населения, ученые пришли к неутешительным выводам: к 2064 году население нашей планеты достигнет пика, составив 9,73 миллиарда человек, но уже к 2100 году сократится почти на миллиард, до 8,79 миллиарда человек. К концу XXI века, уверены исследователи, численность населения в Китае сократится с 1,4 миллиарда до 732 миллионов, в Индии за этот же период число жителей уменьшится с 1,35 миллиарда до 1,09 миллиарда человек.
В целом, по прогнозам ученых, с 2017 по 2100 годы население 23 стран сократится более чем вполовину. Основные причины для этого – в повышении уровня образования среди женщин и улучшения доступа к контрацепции, считают авторы исследования. Из-за этого будет падать рождаемость и меняться возрастная структура населения: к 2100 году число людей старше 65 лет составит 2,37 миллиарда, а число людей младше 20 лет – 1,7 миллиарда.
Устойчивое снижение коэффициента рождаемости будет иметь экономические, социальные, экологические и геополитические последствия, предупреждают ученые.
Чтобы как-то повлиять на эти тенденции, необходимо уже сейчас заниматься сохранением и укреплением репродуктивного здоровья женщин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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