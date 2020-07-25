Туринструктор сорвался со скал в районе альпинистского маршрута в Ялте

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Спасители пришли на помощь мужчине, который в время похода по горной местности в районе Оползневого (Большая Ялта) упал со скального уступа.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РК, сигнал о помощи поступил в ведомство около 12 часов дня в пятницу.

«Прибывшие спасатели совершили подъем на скальный участок и установили визуальный и звуковой контакт с группой. Пострадавшему мужчине оказали первую медицинскую доврачебную помощь, после чего на носилках транспортировали к машине медицинских работников», - говорится в соощении.

Инструктор в результате падения получил многочисленные травмы и был доставлен в травматологическое отделение Ялтинской центральной городской больницы №1.

Остальных девятерых участников турпохода сотрудники МЧС России сопроводили по тропе к безопасному участку дороги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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