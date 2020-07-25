Происшествия
Туринструктор сорвался со скал в районе альпинистского маршрута в Ялте
фото © Новости Крыма
Спасители пришли на помощь мужчине, который в время похода по горной местности в районе Оползневого (Большая Ялта) упал со скального уступа.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РК, сигнал о помощи поступил в ведомство около 12 часов дня в пятницу.
«Прибывшие спасатели совершили подъем на скальный участок и установили визуальный и звуковой контакт с группой. Пострадавшему мужчине оказали первую медицинскую доврачебную помощь, после чего на носилках транспортировали к машине медицинских работников», - говорится в соощении.
Инструктор в результате падения получил многочисленные травмы и был доставлен в травматологическое отделение Ялтинской центральной городской больницы №1.
Остальных девятерых участников турпохода сотрудники МЧС России сопроводили по тропе к безопасному участку дороги.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Туринструктор сорвался со скал в районе альпинистского маршрута в Ялте
Спасители пришли на помощь мужчине, который в время похода по горной местности в районе Оползневого (Большая Ялта) упал со скального уступа.
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