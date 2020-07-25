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Происшествия

Туринструктор сорвался со скал в районе альпинистского маршрута в Ялте

14:41 суббота, 25 июля 2020
Ялта
Туринструктор сорвался со скал в районе альпинистского маршрута в Ялте

фото © Новости Крыма

Спасители пришли на помощь мужчине, который в время похода по горной местности в районе Оползневого (Большая Ялта) упал со скального уступа.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РК, сигнал о помощи поступил в ведомство около 12 часов дня в пятницу. 

«Прибывшие спасатели совершили подъем на скальный участок и установили визуальный и звуковой контакт с группой. Пострадавшему мужчине оказали первую медицинскую доврачебную помощь, после чего на носилках транспортировали к машине медицинских работников», - говорится в соощении.

Инструктор в результате падения получил многочисленные травмы и был доставлен в травматологическое отделение Ялтинской центральной городской больницы №1. 

Остальных девятерых участников турпохода сотрудники МЧС России сопроводили по тропе к безопасному участку дороги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели эвакуировали туристов с Аю-Дага. В 18.20 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Аю-Даг двое туристов оказалась на труднопроходимом скальном участке и самостоятельно продолжать движение по незнакомому маршруту не могут, необходима помощь спасателей.

На Демерджи снова спасли туристов. Сотрудники МЧС помогли туристам, заблудившимся в крымских горах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Туристка сломала ногу, гуляя на горе Алчак-Кая в Судаке. В 09.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Алчак-Кая женщина сломала ногу, требуется помощь спасателей.

Под Судаком туристки забрались на гору ради фотографий и не смогли спуститься. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь девушкам, потерявшимся в горно-лесной местности городского округа Судак.

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Туринструктор сорвался со скал в районе альпинистского маршрута в Ялте

Туринструктор сорвался со скал в районе альпинистского маршрута в Ялте

Спасители пришли на помощь мужчине, который в время похода по горной местности в районе Оползневого (Большая Ялта) упал со скального уступа.

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