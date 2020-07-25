Турчинов собрался лично штурмовать Крым

фото © www.ukrinform.ru

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.

По его словам, в начале 2014 года находившиеся на полуострове российские войска прикрывали свои действия Харьковскими соглашениями, которые позволяли Москве иметь в Крыму армейские подразделения. Поэтому, по мнению Турчинова, в случае открытого наступления Вооруженных сил Украины мировое сообщество отмежевалось бы от конфликта.

Политик считает, что «после аннексии Крыма российские власти в одностороннем порядке вышли из Харьковских соглашений, поэтому сейчас Зеленский не имеет никаких ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождения Крыма».

«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее», — сказал Турчинов.

В апреле 2019-го Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по фактам возможной умышленной сдачи украинскими властями Крыма. В деле упомянуты Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Валентин Наливайченко, Виталий Кличко, Юрий Луценко и другие политики, занимавшие в 2015 году руководящие посты.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Губернатора Севастополя будут выбирать в течение трех дней. Центральный избирательный комитет России принял решение о том, что выборы в сентябре по всей стране пройдут в течение трех дней – с 11 по 13 число.

Мэр Ялты всерьез хочет забрать из США памятники конфедератам. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт заявил, что он действительно готов забрать памятники, которые начали или собираются сносить в США.

Глава ялтинского муниципального контроля, объявивший войну музыкантам, покидает свой пост. В Ялте написал заявление на увольнение начальник департамента муниципального контроля Артем Товстиади, продержавшийся в этой должности чуть более 3 месяцев.

Кремль озвучивает все больше претензий в адрес Аксенова. В Крыму ждут визита вице-премьера РФ: Марат Хуснуллин намерен лично проинспектировать объекты ФЦП.