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Турчинов собрался лично штурмовать Крым
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Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
По его словам, в начале 2014 года находившиеся на полуострове российские войска прикрывали свои действия Харьковскими соглашениями, которые позволяли Москве иметь в Крыму армейские подразделения. Поэтому, по мнению Турчинова, в случае открытого наступления Вооруженных сил Украины мировое сообщество отмежевалось бы от конфликта.
Политик считает, что «после аннексии Крыма российские власти в одностороннем порядке вышли из Харьковских соглашений, поэтому сейчас Зеленский не имеет никаких ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождения Крыма».
«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее», — сказал Турчинов.
В апреле 2019-го Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по фактам возможной умышленной сдачи украинскими властями Крыма. В деле упомянуты Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Валентин Наливайченко, Виталий Кличко, Юрий Луценко и другие политики, занимавшие в 2015 году руководящие посты.
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