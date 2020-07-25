Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.0
воздух +25
море +24

Происшествия

Трехлетнего ребенка ищут силовики и волонтеры под Симферополем

06:47 суббота, 25 июля 2020

В селе Строгановка Симферопольского района правоохранители и волонтеры разыскивают трехлетнего мальчика.

Муса Сулейманов пропал в районе 4 часов дня, когда был на прогулке со своей старшей сестрой на детской площадке около дома.

Родители пропавшего мальчика обратились в полицию. Сотрудники МВД и МЧС проводят розыскные мероприятия. На месте работают также волонтеры поискового отряда Лиза Алерт и кинологи с собаками.

В соцсетях появились приметы малыша. У него светло-русые волосы и карие глаза. Рост примерно 110 сантиметров. Мальчик был одет в темно-синие шорты и серую футболку, на ногах – белые шлепанцы.

По факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.Как сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму, на место происшествия помимо следователей-криминалистов выехал исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

  

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Алуштой утонул отдыхающий, под Феодосией туристку успели спасти. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 события, погиб 1 человек, спасен 1 человек.

В Севастополе женщина заплатила 20 тысяч за сон. Жительница Севастополя на улице познакомилась с двумя мужчинами. На радостях дама пригласила кавалеров домой, где троица решила отметить знакомство.

В Крыму грянул очередной педофильский скандал. В Крыму грянул очередной педофильский скандал: жительница Керчи заявила, что ее с 4 лет насиловал приемный отец.

В Крыму ветеринары поймали и изолировали кота, который нападал на людей. В селе Вилино Бахчисарайского района Крыма ветеринары поймали и поместили на карантин агрессивного кота.

Власть
Турчинов собрался лично штурмовать Крым

Турчинов собрался лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.

Власть
Климкин предложил превратить Крым в проблему для России

Климкин предложил превратить Крым в проблему для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России.

Коронавирус в Крыму
Ученые нашли природное средство от коронавируса

Ученые нашли природное средство от коронавируса

Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем препарат «Ремдесивир», который активно используют в США для лечения COVID-19.

Актуальные темы

Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта

При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.

22 июля

Коронавирус в Крыму
В России все ограничения из-за коронавируса снимут не раньше февраля

В России все ограничения из-за коронавируса снимут не раньше февраля

К февралю в России планируют снять все ограничения из-за коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации