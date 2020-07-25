Происшествия
Трехлетнего ребенка ищут силовики и волонтеры под Симферополем
В селе Строгановка Симферопольского района правоохранители и волонтеры разыскивают трехлетнего мальчика.
Муса Сулейманов пропал в районе 4 часов дня, когда был на прогулке со своей старшей сестрой на детской площадке около дома.
Родители пропавшего мальчика обратились в полицию. Сотрудники МВД и МЧС проводят розыскные мероприятия. На месте работают также волонтеры поискового отряда Лиза Алерт и кинологи с собаками.
В соцсетях появились приметы малыша. У него светло-русые волосы и карие глаза. Рост примерно 110 сантиметров. Мальчик был одет в темно-синие шорты и серую футболку, на ногах – белые шлепанцы.
По факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.Как сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму, на место происшествия помимо следователей-криминалистов выехал исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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