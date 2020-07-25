Российского военного в Крыму наказали за «вымогательство и мошенничество»

Крымский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего военнослужащего – российского офицера запаса – в совершении ряда преступлений, в числе которых вымогательство, превышение служебных полномочий и мошеничество.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как сказано в сообщении, бывший военнослужащий в один из дней 2017 года, «из корыстных побуждений, предоставил возможность отсутствовать на службе в период с 25 по 29 декабря одному из подчиненных, не имея на то должностных полномочий».

«В мае 2018 года, используя служебное положение, путем обмана, получил от своего подчиненного переводом на банковский счет денежные средства, якобы для решения вопроса с должностным лицом военной прокуратуры за попустительство на службе», – утверждают в суде.

Сообщается также, что в конце мая 2018 года обвиняемый под предлогом незаконного отсутствия подчиненного на службе, «вымогал денежные средства у последнего с применением насилия, после чего закрыл в помещении воинской части, тем самым лишил его свободы на срок более суток».

Также, как утверждают в суде, из корыстной заинтересованности и используя служебные полномочия, бывший военный, скрывал незаконное отсутствие на службе другого военного, взамен невозврата долга, взятого ранее.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 130 000 рублей, а также лишение права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в Вооруженных Силах России, других войсках и воинских формированиях России, а также в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях на срок 1 год», – сказано в сообщении суда.

Комментарии осужденного относительно вынесенных обвинений и наказания отсутствуют. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор в отношении офицера запаса, которого обвинили в получении взятки.

До этого сообщалось, что Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил старшего лейтенанта запаса Черноморского флота России его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за сбыт наркотиков.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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