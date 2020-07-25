Прокуратура Крыма займется проверкой родителей потерявшегося мальчика

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Сотрудники прокуратуры Крыма дадут правовую оценку действиям родителей потерявшегося накануне маленького мальчика в поселке Строгановка в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Трехлетний Муса Сулейманов потерялся накануне вечером. По данным Следкома по Крыму, ребенок пропал, когда был на прогулке со своей старшей сестрой на детской площадке около дома. Малыша искали всю ночь и продолжают до сих пор. На данный момент в поисковой операции задействованы почти две тысячи человек. Среди них следователи-криминалисты, сотрудники МВД и МЧС, прокуратуры, волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также неравнодушные жители поселка. Кроме этого, задействована также кинологическая служба и дроны.

По информации прокуратуры, в настоящий момент из-за пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего лица». Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой республики на особый контроль.

«Прокуратурой республики организована проверка органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка осуществлению надлежащего контроля за указанной семьей», - говорится в сообщении.

Также специалисты оценят действия родителей малыша в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитания. При наличии оснований будут приняты все меры прокурорского реагирования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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