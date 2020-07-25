Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 25 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый, ветер (местами до 18 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 29, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 53 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 73 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 32 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 65 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 31, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 73 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 74 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 55 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 64 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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