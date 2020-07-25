При продаже билетов в Крым активизировались мошенники

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Эксперты наблюдают активизацию мошеннических сайтов, которые похищают деньги граждан при «продаже» железнодорожных и авиабилетов в Крым.

Об этом сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«У нас активизировалась работа мошеннических сайтов. Люди, которые едут в Крым, покупают билеты на поезд, на самолет, но покупают их на сайтах, которые в большинстве своем находятся вообще вне правового поля РФ. Можно десять раз покупать билет, тратить деньги, на сайте будет указана ошибка, что ваш платеж не прошел. Но по прошествии некоторого времени вы получите списание денег со своей карточки», – рассказал специалист.

Зотов отметил, что общественные структуры совместно с Роскомнадзором ведут работу по обнаружению и блокировке этих сайтов, и призвал граждан приобретать билеты только на официальных сайтах перевозчиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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