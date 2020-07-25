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Происшествия

Появилось видео того, как в Керченском проливе тонула бронемашина

15:04 суббота, 25 июля 2020
Керчь
Появилось видео того, как в Керченском проливе тонула бронемашина

фото © kerch.fm

Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции «Дорога мужества. Керченский десант» в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.

Об этом сообщают российские и крымские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря общественной организации «Военно-техническое общество» Андрея Коннова.

«После прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены – он оказался сильнее, чем мы ожидали», – цитируют СМИ Коннова.

По его словам, отмечают СМИ, штатные системы автомобиля работали, они выкачивали воду, но вода прибывала быстро, и система не справилась.

«Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Угрозы лицам не было, поскольку рядом находился катер. После эвакуации экипажа 8-10 минут шла борьба за то, чтобы спасти машину», – заявил Коннов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Появилось видео того, как в Керченском проливе тонула бронемашина

Появилось видео того, как в Керченском проливе тонула бронемашина видео

Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции «Дорога мужества. Керченский десант» в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.

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