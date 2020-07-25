Поиски пропавшего мальчика длились всю ночь и продолжаются

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В поселке Строгановка под Симферополем продолжаются поиски трехлетнего мальчика Мусы Сулейманова, который пропал накануне вечером, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации полиции, сейчас в районе поиска находятся кинологи со служебно-розыскными собаками, а также специалисты других ведомств, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные местные жители. Всего в поисках ребенка принимают участие около двух тысяч человек.

В пресс-службе Следкома уточнили, что поисковая группа уже обследовала расположенный возле дома семьи ребенка водоем, а также весь поселок Строгановка и прилегающие территории. Кроме этого, следователи опросили местных жителей.

В свою очередь сотрудники поискового отряда просят водителей, которые накануне проезжали в районе Строгановки, района Каменки, а также около села Трудового, просмотреть записи с камер видеорегистраторов, и если там есть кадры с пропавшим ребенком, и направить эту запись волонтерам.

В МВД напомнили, что о пропаже сообщила накануне вечером мать мальчика. Ребенок гулял возле дома со своей шестилетней сестрой.

Полицейские уточнили приметы Мусы. У него светло-русые волосы и карие глаза. Рост примерно 110 сантиметров. Мальчик был одет в темно-синие шорты и серую футболку, на ногах – белые шлепанцы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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