Не получилось: во время форсирования Керченского пролива утонула бронемашина

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Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.

«После прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены – он оказался сильнее, чем мы ожидали», – сообщил Коннов.

Штатные системы автомобиля работали, они выкачивали воду, но вода прибывала быстро и система не справилась. «Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Угрозы лицам не было, поскольку рядом находился катер. После эвакуации экипажа 8-10 минут шла борьба за то, чтобы спасти машину», – пояснил пресс-секретарь.

По требованию МЧС автомобили завершили форсирование пролива и развернулись. Акция завершилась у памятника советским десантникам, погибшим в 1943-1944 году, который находится в Тамани.

На данный момент решается вопрос извлечения БРДМ из воды. Угрозы разлива топлива нет – в машине топливные баки герметичные.

Акция «Дорога мужества. Керченский десант», организованная Военно-техническим обществом, проводится в Крыму с 2017 года. В рамках акции бронемашины по проливу преодолевают 15-километровое расстояние между Таманским и Керченским полуостровом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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