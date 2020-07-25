Происшествия
Не получилось: во время форсирования Керченского пролива утонула бронемашина
фото © Новости Крыма
Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.
«После прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены – он оказался сильнее, чем мы ожидали», – сообщил Коннов.
Штатные системы автомобиля работали, они выкачивали воду, но вода прибывала быстро и система не справилась. «Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Угрозы лицам не было, поскольку рядом находился катер. После эвакуации экипажа 8-10 минут шла борьба за то, чтобы спасти машину», – пояснил пресс-секретарь.
По требованию МЧС автомобили завершили форсирование пролива и развернулись. Акция завершилась у памятника советским десантникам, погибшим в 1943-1944 году, который находится в Тамани.
На данный момент решается вопрос извлечения БРДМ из воды. Угрозы разлива топлива нет – в машине топливные баки герметичные.
Акция «Дорога мужества. Керченский десант», организованная Военно-техническим обществом, проводится в Крыму с 2017 года. В рамках акции бронемашины по проливу преодолевают 15-километровое расстояние между Таманским и Керченским полуостровом.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эксперт рассказал зачем Россия накапливает оружие в Крыму. Россия не строит планов нападения на Украину из Крыма, а размещенное здесь оружие необходимо только для защиты.
В США рассказали, что будет, если Россия атакует Украину из Крыма. Россия имеет все возможности, чтобы атаковать Украину с территории Крыма, однако «это вряд ли произойдет».
Противолодочный самолет США замечен возле Крыма. Соединенные Штаты Америки подняли в воздух над зоной проведения учений Sea Breeze в Черном море патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Рядом с Симферополем прошла колонна военной техники. В среду, 22 июля, по Симферопольской объездной дороге в сторону Севастополя прошла большая колонна российской военной техники – не менее 35 бронетранспортеров и 30 грузовых машин разного назначения.
В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 20 человек
COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у 20 человек.
Не получилось: во время форсирования Керченского пролива утонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.
Поиски пропавшего мальчика длились всю ночь и продолжаются
В поселке Строгановка под Симферополем продолжаются поиски трехлетнего мальчика Мусы Сулейманова, который пропал накануне вечером, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта
При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.
22 июля
Климкин предложил превратить Крым в проблему для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России.