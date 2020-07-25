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Власть

Льготники получат бесконтактные карты для проезда в крымских электричках

11:33 суббота, 25 июля 2020

Южная пригородная пассажирская компания предлагает федеральным категориям льготников оформить бесконтактные пластиковые карты, сообщает пресс-служба «ЮППК».

— В целях улучшения качества обслуживания в пригородных поездах с 1 августа 2020 года организован проезд льготных категорий граждан с использованием бесконтактных пластиковых карт, — говорится в сообщении.

Оформление и выдача карт производится бесплатно по заявлению пассажира. Для бесплатного проезда будет достаточно предъявить саму карту и любой документ с фотографией, позволяющий однозначно идентифицировать личность. Предъявление дополнительных документов требоваться не будет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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