Крымские силовики заявили, что раскрывают абсолютно все убийства на полуострове

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Раскрываемость убийств в Крыму с начала года составила 100%.

Об этом по итогам заседания коллегии министерства внутренних дел по Крыму сообщила пресс-служба ведомства.

«Существенно повысился уровень раскрываемости преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Например, раскрываемость убийств в этом году составила 100%. Также увеличилась эффективность работы по раскрытию целого ряда имущественных преступлений и преступных деяний против личности. Улучшилось качество проводимой работы по борьбе с преступностью в сфере экономики и борьбе с коррупцией», – уточнили в пресс-службе.

За первое полугодие 2020 года общее количество преступлений снизилось более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в регионе значительно сократилось количество грабежей – на 32%, разбойных нападений – на 27%, краж – на 18%, в том числе из квартир и транспортных средств. Меньше стало убийств, а также фактов умышленного причинения вреда здоровью.

С начала года также снизилось (на 18%) количество преступлений, совершенных в общественных местах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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