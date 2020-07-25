«Коронавирус - очень непонятная инфекция»: эксперты считают, что это надолго

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Волнующий всех вопрос, ждать ли вторую волну эпидемии коронавируса, больше не стоит. Именитые специалисты утверждают: болезнь никуда не ушла и будет угрожать всему мира многие годы.

«Мы не знаем, началась ли в Европе вторая волна или все еще продолжается первая. Оценить это можно только через время. Люди почему-то думают, что к новому году болезнь сойдет на нет. Увы. Она будет с нами еще долго», — сообщил на круглом столе, посвященном пандемии COVID-19, доктор медицины, основатель международной компании по клиническим исследованиям Франциско Харрисон.

«О каких волнах мы говорим? Эпидемический процесс развивается, в мире инфицировано почти 15 миллионов человек. За последний день зарегистрировано 239 тысячи новых случаев в разных странах», — констатирует главный эпидемиолог России, академик РАН Николай Брико.

В России острая ситуация остается в Сибири, на Урале, в Ханты-Мансийском округе. Вирус добрался до членов семей трудовых мигрантов, которые «привезли» инфекцию, вернувшись с заработков. Москва очень выгодно отличается от регионов — защитные меры были приняты с опережением. Но всплеск инфекции возможен в любое время — особенно если в ближайшие месяцы не появится эффективной вакцины. Вакцина создаст популяционный иммунитет. В Москве он достиг 60%. При вакцинации он равен 95%.

— В хорошую погоду заболеваемость меньше. Вирус боится высокой температуры. При 56 градусах он погибает в течение 40 минут. Но почему же тогда высокая заболеваемость и в жарких странах? Дело в том, что сама по себе температура не может убить вирус при большом скоплении народа. В воздухе под воздействием ультрафиолета вирус достаточно быстро погибает, в отличие от замкнутых помещений, транспорта. Недаром коронавирус называют «болезнью организованных коллективов». В зоне риска — психоневрологические учреждения, дома престарелых, воинские части... После каникул дети придут в школы, садики — этот фактор активизирует распространение любых инфекций, поэтому нужно заранее предпринимать профилактические мероприятия. Высок риск заражения при любых близких контактах — разговоре, танцах. Сезонный подъем заболеваемости вирусом ожидается в ноябре, декабре, январе. Но его выраженность, скорее всего, будет не очень высокой. Вирусу невыгодно убивать своего «хозяина», его задача — циркулировать, приспособиться к организму человека. Наибольшую опасность представляют новые вирусы — каждый год появляется одна-две опасных инфекционных болезни, — продолжает Николай Брико.

Возможен еще один вариант развития событий: коронавирус может затаиться, уступив на время место другим инфекциям, а через пару лет вернуться в еще более страшном обличье.

— Коронавирус, можно сказать, — альфа-самец среди современных инфекций. И пока он с нами не хочет «договариваться». Невозможно предсказать сейчас, и какой грипп прилетит к нам осенью. Мы находимся в фазе накопления практических знаний, — утверждает замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН, профессор, доктор медицинских наук Михаил Костинов называет коронавирус самой загадочной инфекцией, способной обмануть человеческий иммунитет. Создание лекарства, способного победить хитрый вирус, может занять 5-10 лет — этот процесс длится гораздо дольше, чем создание вакцины. Но не нужно ждать и появления вакцины непосредственно от коронавируса. «Нужно действовать сейчас. Есть много других зарегистрированных вакцин, способных помочь нашему иммунитету. И, конечно, важна профилактика — масочный режим, социальная дистанция, гигиена», — говорит Михаил Костинов.

Есть и хорошие новости. Иммунитет у переболевших все равно остается, даже если в организме нет антител — последние исследования доказали, что возможно и такое. Человек может снова переболеть, но в легкой форме: организм «помнит» своего врага. А легче других, как бы удивительно это ни звучало, коронавирус переносят пациенты с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. Они получают специфическую терапию, которая как бы отпугивает вирус, преграждает ему путь в организм.

В тексте использованы материалы: МК

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