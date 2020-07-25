Климкин предложил превратить Крым в проблему для России

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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Завтра вторая годовщина подписания декларации непризнания США оккупации Крыма. Страны Прибалтики ждали 50 лет, у нас не так много времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблемы для России, то есть стать лучше России и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», — заявил министр.

10 июня Климкин написал в своем Twitter, что вернуть Крым можно, только отобрав его, потому что никто в России добровольно не откажется от полуострова. В ответ на это в Крыму заявили, что «скорее Украина вернется в состав России, чем Крым в Украину».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне рано или поздно почувствуют стыд за присоединение Крыма в 2014 году. Он отметил, что без его возвращения в состав Украины будущие поколения граждан двух государств не смогут нормально общаться.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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