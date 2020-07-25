Какой сегодня праздник 25 июля

фото © pixabay.com

Сегодня, 25 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работников торговли в России

В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Эта праздничная дата установлена Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли».

Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время эта отрасль традиционно считается женской.

В свой профессиональный праздник, отмечаемый в четвертую субботу июля, значительная часть виновников торжества принимает поздравления, как правило, на рабочем месте.

День памяти Владимира Высоцкого

25 июля 1980 года Высоцкий ушел из жизни. В эти дни в Москве проходила Олимпиада, и внимание средств массовой информации было приковано к международным соревнованиям. Однако в одной из газет вышла заметка, в которой сообщалось о смерти певца. В день похорон Высоцкого у театра на Таганке, где он работал, собрались десятки тысяч людей.

Выборы жертв Перуну

Перуна не без оснований считают главным божеством языческого пантеона восточных славян. Его считают покровителем воинов и витязей и славят в дни победы и приносят жертвы, желая достижения военного успеха. Так же Перуну подвластны стихии природы и некоторые сферы жизни людей.

Также сегодня, 25 июля, отмечают такие праздники:

- День сотрудника органов следствия РФ

- День зубного техника

- День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и дорожной полиции)

- День службы полиции на водном транспорте (День речной полиции)

- День пожарной службы в Беларуси

- Прокл Плакальщик

- День Вне Времени

- День беспричинности

- День поиска новых вкусов и запахов

- День кулинаров (Culinarians Day) в США

- День вина и сыра (National Wine and Cheese Day) в США

- День попадания нитки в иголку (National Thread the Needle Day) в США

- День хот-дога с соусом чили (National Chili Dog Day) в США

- День карусели (National Carousel Day) в США

- День десерта из горячего фаджа и мороженого (National Hot Fudge Sundae Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Федор, Симон, Мина, Михаил, Андрей, Прокл, Гавриил, Иларион, Арсений, Мария, Серапион, Фауст, Ираклий, Голиндуха, Вероника.

Что происходило 25 июля в прошлые годы

326 - римский император Константин отказался от празднования по языческому обычаю, а именно запретил вынос языческих идолов.

1139 - Португалия впервые стала королевством, постарался граф Португалии Альфонс I и провозгласил себя королем.

1261 - пала Латинская империя, созданная после IV крестового похода: император Михаил VIII Палеолог без боя занимает Константинополь и восстанавливает греческий контроль над городом.

1567 - был основан город Каракас, на сегодня является столицей Венесуэлы.

1587 - на деятельность Ордена иезуитов в Японии был наложен запрет, а самим монахам приказали покинуть страну в течение 20 дней.

1826 - трагическая развязка восстания декабристов, были казнены лидеры: П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский.

1943 - дуче Бенито Муссолини в результате переворота был смещен и арестован.

1952 - Пуэрто-Рико вошло в состав США, о данном событии объявил Конгресс.

1978 - начало практики искусственного оплодотворения в Англии: родился первый человек зачатый в результате применения данной репродуктивной технологии.

2000 - сверхзвуковой авиалайнер «Конкорд» (совместная разработка французов и англичан) терпит крушение при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 июля. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 24 июля. Сегодня, 24 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Туристы разъезжают по заказнику «Новый Свет» на автомобилях. Так в ходе проведения рейдового обследования территории Государственного природного заказника регионального значения «Новый Свет» выявлена стоянка 15 автотранспортных средств на особо охраняемой природной территории.

В Симферополе пройдут мероприятия ко Дню памяти Высоцкого. В Симферополе пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко Дню памяти Владимира Высоцкого.

Ноу-хау по-крымски: Феодосия отметит День города онлайн. В Феодосии большинство мероприятий в честь Дня города пройдут в онлайн-формате. Тем не менее, запланирован и ряд уличных акций и фестивалей, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.