К поискам пропавшего в Крыму ребенка привлечены водолазы и кинологи

Для поиска ребенка в с. Строгоновка в район поисковых работ привлечены 16 сотрудников Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС», в том числе 7 водолазов.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Для поиска ребенка в с. Строгоновка в район поисковых работ привлечены 16 сотрудников Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС», в том числе 7 водолазов, кинологи РОССОЮЗСПАС – 4 человека, 6 собак, а также 3 сотрудника Главного управления ГУ МЧС России по РК.

Вчера в район поиска прибыли сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты других ведомств. К розыску подключились волонтеры и местные жители. Второй день без перерыва проводится исследование местности, опрошены граждане, которые могли что-либо знать об обстоятельствах происшествия. Всего в поисковых мероприятиях задействовано около 2 тыс. человек.

Напомним, что правоохранители разыскивают 3-летнего Мусу Сулейманова. Накануне вечером в полицию обратилась мать ребенка, которая по месту жительства обнаружила пропажу сына.

Приметы мальчика: рост примерно 110-115 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие темно-русого цвета, брови прямые, нос средний прямой, губы средней толщины, словесная речь слабо развита. Особых примет нет.

Был одет в серую футболку, темно-синие шорты, на ногах белые шлепанцы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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