Происшествия
К поискам пропавшего в Крыму ребенка привлечены водолазы и кинологи
Для поиска ребенка в с. Строгоновка в район поисковых работ привлечены 16 сотрудников Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС», в том числе 7 водолазов.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Для поиска ребенка в с. Строгоновка в район поисковых работ привлечены 16 сотрудников Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС», в том числе 7 водолазов, кинологи РОССОЮЗСПАС – 4 человека, 6 собак, а также 3 сотрудника Главного управления ГУ МЧС России по РК.
Вчера в район поиска прибыли сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты других ведомств. К розыску подключились волонтеры и местные жители. Второй день без перерыва проводится исследование местности, опрошены граждане, которые могли что-либо знать об обстоятельствах происшествия. Всего в поисковых мероприятиях задействовано около 2 тыс. человек.
Напомним, что правоохранители разыскивают 3-летнего Мусу Сулейманова. Накануне вечером в полицию обратилась мать ребенка, которая по месту жительства обнаружила пропажу сына.
Приметы мальчика: рост примерно 110-115 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие темно-русого цвета, брови прямые, нос средний прямой, губы средней толщины, словесная речь слабо развита. Особых примет нет.
Был одет в серую футболку, темно-синие шорты, на ногах белые шлепанцы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученый рассказал почему дельфины в Крыму погибают в сетях. Основной причиной гибели дельфинов в Черном море были и остаются рыболовецкие сети. Десятки и сотни морских млекопитающих ежегодно запутываются в сетях и погибают от удушья.
Поиски пропавшего мальчика длились всю ночь и продолжаются. В поселке Строгановка под Симферополем продолжаются поиски трехлетнего мальчика Мусы Сулейманова, который пропал накануне вечером, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Трехлетнего ребенка ищут силовики и волонтеры под Симферополем. В селе Строгановка Симферопольского района правоохранители и волонтеры разыскивают трехлетнего мальчика.
В Севастополе спасли человека с тонущей яхты. В Севастополе в районе бухты Казачья потерпела бедствие парусная яхта.
Появилось видео того, как в Керченском проливе тонула бронемашина видео
Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции «Дорога мужества. Керченский десант» в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.
Туринструктор сорвался со скал в районе альпинистского маршрута в Ялте
Спасители пришли на помощь мужчине, который в время похода по горной местности в районе Оползневого (Большая Ялта) упал со скального уступа.
В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 20 человек
COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у 20 человек.
Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта
При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.
22 июля
Ученые решили, что человечество начнет вымирать через 80 лет
С 2064 года численность населения Земли начнет резко сокращаться.