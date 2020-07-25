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Курорт

Эксперт считает, что Крыму нужен собственный сайт бронирования отелей

09:31 суббота, 25 июля 2020

В Крыму необходимо создать отдельный интернет-ресурс для бронирования объектов размещения, расположенных в регионе.

С такой инициативой выступил председатель общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Крыму абсолютно точно нужен такой сайт, верифицированный, и люди должны понимать, что объекты, которые на нем представлены, легальные и официальные, что там все хорошо. Должна быть система мотивации: чем больше ты бронируешь, тем больше возможная скидка», – сказал эксперт.

Зотов отметил, что многие туристы зачастую не знают, где и как можно забронировать номер в Крыму без каких-либо негативных последствий.

«Существует проблема для индивидуальных туристов, которые планируют поездку в Крым: как бронировать, где и чтобы это было легально. К сожалению, существуют случаи, когда люди бронируют, приезжают, а им говорят, что они ничего не бронировали», – констатировал специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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