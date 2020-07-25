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Коронавирус в Крыму

Эксперт оценил первый случай «повторного» заражения коронавирусом

08:52 суббота, 25 июля 2020
Эксперт оценил первый случай «повторного» заражения коронавирусом

фото © Новости Крыма

Медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирсом.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор региона Владимир Сипягин. По его словам, от коронавируса пострадали многие врачи, независимо от их опыта работы. Врач-иммунолог Вячеслав Жемчугов заявил, что в случае, если это действительно повторное заражение, то это может отразится на судьбе вакцины от COVID-19.

«Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», - отметил Сипягин.

Ранее о повторной госпитализации пациентки, заразившейся коронавирусом сообщала главврач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова. Однако позже оказалось, что речь шла об «особенности рецидицирующего течения COVID-19».

Ситуацию прокомментировал врач-иммунолог Вячеслав Жемчугов: «Первое и самое главное, что нужно сделать - убедиться, что он действительно болеет второй раз. Нужны достоверные данные анализов. Потом нужно понять, что это не продолжение первичного заболевания - это тоже очень важно. Только тогда можно будет это комментировать. Весь мир ждет сообщений о том, возможно ли повторное заболевание. От этого зависит судьба всей вакцины».

В тексте использованы материалы: МК

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