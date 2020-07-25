Для стройплощадки больницы в Севастополе вырубят больше 6000 деревьев

Уничтожение зеленых насаждений нужно для возведения в районе Фиолентовского шоссе больницы скорой медицинской помощи.

Компания «РТ-Соцстрой», которая является генподрядчиком строительства в Севастополе больницы скорой медицинской помощи, сообщила количество деревьев, которые будут вырублены для возведения этого объекта, предусмотренного федеральной целевой программой социально-экономического развития Крымского полуострова до 2022 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок России, с помощью которого предприятия искало себе субподрядчика для уничтожения зеленых насаждений.

Как сообщалось ранее, больница, которая на одной территории войдет в планируемый врио губернатора Михаилом Развожаевым медицинский кластер, будет строиться на участке площадью больше шести гектаров. Там растут краснокнижные деревья, в их числе сосна крымская и можжевельники. По информации экологических активистов, для возведения больницы генподрядчик по заказу правительства города должен вырубить 5 000 из 7 500 растущих там деревьев возрастом не меньше 50 лет.

«Нам бы хотелось, чтобы пересмотрели данный проект, учли те замечания по моментам, которые обнаружили мы, произвели инвентаризацию краснокнижных деревьев, сохранили этот лес и перенесли строительство больницы, — сказал эко-активист Николай Иванов. — Мы — за больницу. Мы за строительство больницы — это развитие города. Это необходимая часть города, но на пустыре. Их (пустырей — прим.) много, поверьте».

Однако в своих подсчетах общественники ошиблись — «РТ-Соцстрой» планирует на участке возле Фиолентовского шоссе вырубить 6 102 дерева мягких и твердых пород (диаметр стволов — до 16 сантиметров, до 20 сантиметров, до 24 сантиметров, 28 сантиметров, до 32 сантиметров и больше 32 сантиметров). Это без учета кустарника и мелколесья, которые также должны быть уничтожены на участке.

«Общественный интерес требует компромисса — либо мы строим медицинский городок, который очень необходим городу, либо нет», — сказал ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, отказавший защищающим деревья активистам во встрече и обсуждении проблемы.

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