Власть
Аксенов хочет составить «черные списки» подрядчиков
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов сказал о необходимости составить по подрядчикам «черные списки», чтобы в будущем не допускать к проведению торгов организации, которые срывают сроки реализации проектов на полуострове.
Об этом он сказал во время совещания по строительной отрасли.
«Нужно составить «черные списки» по подрядчикам. Мы принимаем обоснованные решения и понимаем, что такие меры предпринимаются только после неоднократного обмана. Соответственно, такой подрядчик не должен быть допущен ни к процедурам, ни к торгам на территории Республики Крым. Также данные о недобросовестных подрядчиках необходимо передавать в информационную базу Минстроя России. Репутация обманщиков в данной ситуации должна быть известна всем», – цитирует Аксенова его пресс-служба.
По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, на сегодняшний день в план-графики на строительные работы включено 1717 объектов, заключены прямые контракты по 356 объектам, стоимость которых составляет менее 600 тысяч рублей.
11 июня Аксенов грозил крымским чиновникам личными проверками выполнения российской «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП). Аксенов планирует с 21 июля проводить личные проверки хода ремонта и строительства объектов ФЦП.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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