Жителям показалось: стали известны официальные результаты проб воздуха в Армянске

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Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма произвели дополнительный отбор проб атмосферного воздуха в Армянске после жалоб граждан на неприятный запах на улице.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В начале недели жители Армянска в социальных сетях сообщили, что ночью почувствовали сильный и острый неприятный запах с улицы. В администрации города сообщили, что ежедневный мониторинг состояния воздуха в городе не выявил превышений предельно допустимых концентраций химических веществ.

«В связи с поступлением обращений граждан о возобновлении негативного воздействия от кислотонакопителя ООО «Титановые Инвестиции» и информацией, содержащейся в обращениях, Минприроды Крыма дополнительно проведены отборы проб атмосферного воздуха в городе Армянск и селе Перекоп… Концентрация хлорида водорода и диоксида серы в атмосферном воздухе городского округа Армянск сохраняется ниже предела обнаружения», – говорится в сообщении.

Центр лабораторного анализа и технических измерений продолжает мониторинг состояния атмосферного воздуха в регионе.

В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымский титан» – филиала ООО «Титановые инвестиции». Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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