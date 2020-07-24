Происшествия
Житель Самары под видом банкира похитил у крымчан более миллиона рублей
Сотрудники крымской полиции в Самаре задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве.
Мужчина путем обмана завладел деньгами потерпевших с банковских карт более чем на миллион рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«В отдел МВД России по Кировскому району поступили сообщения от нескольких местных жителей о том, что неизвестное лицо мошенническим путем похитило денежные средства, находящиеся на их банковских счетах», – отметили в пресс-службе.
По словам заявителей, им на телефоны поступали SMS с заведомо ложными сведениями о якобы произошедшем несанкционированном доступе к их банковским картам и попытке снятия денежных средств. При этом в сообщении указывался контактный номер телефона. Граждане тут же перезванивали на указанный номер.
В ходе телефонных разговоров мошенник представлялся специалистом службы безопасности банка, подтверждал информацию о «взломе» банковских карт и сообщал об их блокировке. «Продолжая свои преступные действия, злоумышленник убеждал потерпевших подойти к банкомату и выполнить ряд операций, направленных на активацию карты. Далее под предлогом обеспечения сохранности денег мужчина рассказывал о необходимости их перевода с банковских счетов на якобы резервный счет банка. Потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, выполняли указание мошенника и переводили денежные средства на подставные счета», – уточнили в МВД.
Реализовав комплекс оперативно-разыскных мероприятий и получив достаточные сведения о подозреваемом, сотрудники крымской полиции выехали в командировку в Самару, где было установлено местонахождение злоумышленника. Там, по месту жительства, мужчина 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные корыстные тяжкие и особо тяжкие преступления, был задержан оперативниками ОМВД России по Кировскому району.
В ходе следствия выявлены еще несколько фактов мошенничества, совершенных злоумышленником в Ленинском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи. Всего на данный момент задокументировано по меньшей мере 13 фактов мошеннических действий, совершенных в короткий период в отношении 13 жителей Крымского полуострова. «Лишь по установленным эпизодам преступной деятельности сумма ущерба составляет более 1 млн рублей. Устанавливаются дополнительные факты мошенничеств, совершенных злоумышленником. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», – отметили в пресс-службе.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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