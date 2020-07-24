Жильцов 12 аварийных домов Симферополя ждет расселение

В рамках региональной и муниципальной программ по переселению из аварийного жилья жителей 12 домов в Симферополе планируется обеспечить новым жильем до 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

— В столице Крыма 12 домов признаны аварийными, 10 из них подлежат сносу. Эти дома включены в две программы, то есть 7 домов включены в региональную программу, их отселение планируется провести до 2025 года, и 3 дома – это муниципальная программа, переселить жильцов планируется до 2022 года, — сообщил заведующий сектором по предоставлению муниципальных услуг населению в сфере жилищного законодательства департамента городского хозяйства администрации города Илья Стена.

Как уточнил Илья Стена, на данный момент денежные средства из бюджета Республики Крым муниципалитету уже доведены.

— Разработана дорожная карта. Сейчас будем начинать процедуру закупки жилья по трем домам, которые вошли в муниципальную программу, — подытожил он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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