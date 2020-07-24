Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов просит Москву решить проблему орошения земель в Крыму ● Депутат от «Слуги народа» рассказал, что думает Зеленский о подаче воды в Крым ● Симферополь на сутки останется без воды ● Часть Алушты останется без водоснабжения на этой неделе ● Власти Крыма рассказали, как используют Северо-Крымский канал
Власти России признали дефицит воды в Крыму чрезвычайной ситуацией
фото © Новости Крыма
Правительство России фактически признало чрезвычайной ситуацию с обеспечением Крыма питьевой водой.
Кабмин подготовил постановление о предоставлении РК бюджетной субсидии «в целях финансового обеспечения реализации мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с дефицитом запасов питьевой воды для населения». Документа опубликован на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит антикоррупционную экспертизу.
До конца текущего года в Крыму должны:
- восстановить целостности Севастопольского водовода диаметром 1200 мм от Вилинского водозабора до насосной станции села Жаворонки (стоимость 25,94 млн рублей);
- заменить насосно-силовое оборудование машинного зала насосной станции «Вилино» (стоимость 6,64 млн рублей);
- обеспечить потребности в воде населения Бахчисарая собственными источниками (стоимость 3,73 млн рублей);
- построить внутриплощадочную перемычку диаметром 900 мм протяженностью 200 метров, а также заменить и установить запорную арматуру на Межгорном гидроузле (стоимость 6,29 млн рублей);
- подготовить подачу воды от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла (стоимость 10,68 млн рублей);
- восстановить целостность Межгорненского водовода от Межгорного гидроузла до села Веселое диаметром 1000-1200мм (стоимость 55,88 млн рублей);
- замена аварийные участки сетей водоснабжения Симферополя (стоимость 51,64 млн рублей).
В целом на реализацию комплекса первоочередных мероприятий по обеспечению водной безопасности РК планируется выделить 160 млн 800 тыс рублей.
Правительству Крыма придется отчитаться за каждую копейку из этих средств.
В тексте использованы материалы: Новый день
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