Власти России признали дефицит воды в Крыму чрезвычайной ситуацией

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Правительство России фактически признало чрезвычайной ситуацию с обеспечением Крыма питьевой водой.

Кабмин подготовил постановление о предоставлении РК бюджетной субсидии «в целях финансового обеспечения реализации мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с дефицитом запасов питьевой воды для населения». Документа опубликован на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит антикоррупционную экспертизу.

До конца текущего года в Крыму должны:

- восстановить целостности Севастопольского водовода диаметром 1200 мм от Вилинского водозабора до насосной станции села Жаворонки (стоимость 25,94 млн рублей);

- заменить насосно-силовое оборудование машинного зала насосной станции «Вилино» (стоимость 6,64 млн рублей);

- обеспечить потребности в воде населения Бахчисарая собственными источниками (стоимость 3,73 млн рублей);

- построить внутриплощадочную перемычку диаметром 900 мм протяженностью 200 метров, а также заменить и установить запорную арматуру на Межгорном гидроузле (стоимость 6,29 млн рублей);

- подготовить подачу воды от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла (стоимость 10,68 млн рублей);

- восстановить целостность Межгорненского водовода от Межгорного гидроузла до села Веселое диаметром 1000-1200мм (стоимость 55,88 млн рублей);

- замена аварийные участки сетей водоснабжения Симферополя (стоимость 51,64 млн рублей).

В целом на реализацию комплекса первоочередных мероприятий по обеспечению водной безопасности РК планируется выделить 160 млн 800 тыс рублей.

Правительству Крыма придется отчитаться за каждую копейку из этих средств.

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