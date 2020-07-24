Власти нашли нарушения более чем на половине пляжей в Саках

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По итогам мониторинга пляжей в городе Саки специалисты Минкурортов Крыма выявили нарушения на пяти из девяти пляжей города.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«По итогам выезда в город Саки на пяти пляжах из девяти были обнаружены ненадлежащее санитарное состояние, отсутствие либо некорректное размещение информационного стенда и несоответствие у матросов-спасателей формы утвержденного образца. Один из пляжей закрыт для посещения», – сказано в сообщении.

Кроме того, специалисты нашли нарушения на пляже лечебно-диагностического центра «Юрмино». Его собственники пляжа будут привлечены к административной ответственности.

«Также была проведена повторная проверка МУП «Водолей» в Сакском районе. Пользователь пляжа устранил ограждения для въезда – плата за взъезд на пляж больше не взимается», – отметили в пресс-службе.

В ходе выезда представители Минкурортов повторно проверили 28 пляжей в Ялте. Часть замечаний была устранена на месте. За грубые неустраненные нарушения на пятерых пользователей пляжей составлены протоколы по административным правонарушениям.Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Черноморском районе, Евпатории, Саках, Судаке, Новом Свете, Алуште и Ялте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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