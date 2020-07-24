Ветер и холодная вода: прогноз на выходные в Крыму

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В предстоящие выходные погоду на полуострове будет определять область повышенного давления, поэтому Крым ждет солнце без осадков.

Такой прогноз дал ведущий специалист центра погода «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Температурный фон в пятницу от +28 до +30 в Симферополе. На полуострове +27…+32, северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду. А вот в субботу и в воскресенье ночью уже будет не прохладнее +15…+20, днем +27…+32 в субботу, а в воскресенье +30…+35. Немного выше положенной нормы», - сообщил синоптик.

Он отметил, что, несмотря на высокую температуру воздуха, в воскресенье северо-восточный ветер усилится, что повлияет на температуру воды на Черноморском побережье - она станет прохладнее.

«Напомнит о себе прохладный северо-восточный и достаточно порывистый ветер, средняя скорость которого будет 5-10 метров в секунду. Но в порывах он иногда будет достигать 15 метров в секунду, из-за чего температура воды в море изменится под влиянием апвеллинга – подъема глубинных прохладных вод на поверхность и сгона более теплых ее слоев вниз», - отметил Тишковец.

Ранее в региональном гидрометцентре сообщили, что на территории Крымского полуострова в период с 25 по 26 июля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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