В Ялте запретили отлавливать бездомных животных на глазах у детей

В Ялте утвержден порядок обращения с животными без владельцев.

Соответствующий документ опубликован на официальной странице муниципалитета на портале правительства Республики Крым, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Согласно тексту документа, отлов животных без владельцев проводится с целью их транспортировки в пункт передержки или в приют. В первую очередь, это касается самок собак, а также агрессивных животных. Данную деятельность могут проводить как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При этом стерилизованные животные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека, а также при необходимости проведения вакцинации против бешенства. Животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам.

Кроме того, нельзя применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных.

Также, согласно тексту документа, запрещено отлавливать животных в присутствии детей, в местах массового скопления людей, за исключением случаев, когда животное представляет опасность.

Также нельзя изымать животных из квартир и территорий частных владений без решения суда, снимать животных с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунально- бытового назначения и в иных общественных местах, присваивать себе отловленных животных, а также продавать (передавать) их физическим или юридическим лицам, весь процесс отлова и передачи животных фиксируется на видеозапись.

Каждое животное без владельца, поступившее в пункт передержки, должно быть в тот же день осмотрено ветеринарным врачом, а также при наличии оснований вакцинировано. При выявлении признаков наличия у животного владельца предпринимаются меры по установлению местонахождения владельца и возврату ему животного. Возврат потерявшихся животных осуществляется на основании заявления владельца.

Животных без владельцев, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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