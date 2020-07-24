Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.0
воздух +28
море +24

Происшествия

В Севастополе женщина заплатила 20 тысяч за сон

Жительница Севастополя на улице познакомилась с двумя мужчинами. На радостях дама пригласила кавалеров домой, где троица решила отметить знакомство.

В квартире выпивки не было, и потребовался поход в магазин.

Вероятно, чтобы проявить радушие, хозяйка решила самостоятельно заплатить за алкоголь. Однако, то ли ей было лень, то ли гости решили не злоупотреблять радушием и по-джентельменски отправились за бутылкой одни. Хозяйка отдала им свою банковскую карту и сообщила пин-код.

Застолье удалось, женщина уснула, а у гостей, вероятно, забывших к тому времени обо всех благих намерениях, созрел преступный план. Мужчины украли паспорт хозяйки, где была карта и СНИЛС, и отправились к банкомату. С карты они сняли 20 тысяч рублей, а затем выкинули ее вместе с документами.

Женщина обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались 45-летний местный житель и его ранее судимый 41-летний приятель.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража», им грозит до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму ветеринары поймали и изолировали кота, который нападал на людей. В селе Вилино Бахчисарайского района Крыма ветеринары поймали и поместили на карантин агрессивного кота.

У троллейбуса вспыхнула крыша на остановке в Алуште. В Алуште произошло ДТП с участием троллейбуса.

Любитель дайвинга попал под гидроцикл у берегов Крыма. У берегов Феодосии водитель гидроцикла наехал на дайвера, аквалангист получил травмы.

Житель Севастополя напал на чиновника. Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал местного жителя на 50 тысяч рублей за нападение на сотрудника управления потребительского рынка и лицензирования города.

Власть
Жителям показалось: стали известны официальные результаты проб воздуха в Армянске

Жителям показалось: стали известны официальные результаты проб воздуха в Армянске

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма произвели дополнительный отбор проб атмосферного воздуха в Армянске после жалоб граждан на неприятный запах на улице.

Коронавирус в Крыму
Новая атака: в Севастополе шесть новых заражений коронавирусом за сутки

Новая атака: в Севастополе шесть новых заражений коронавирусом за сутки

Коронавирус после небольшого затишья снова ударил по Севастополю.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - новая смерть от коронавируса

В Крыму - новая смерть от коронавируса

В республике скончался пациент с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава РК.

Актуальные темы

Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта

При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.

вчера

Власть
Аксенов рассказал об «уникальном для Крыма» проекте в сфере энергетики

Аксенов рассказал об «уникальном для Крыма» проекте в сфере энергетики

В Крыму реализуется уникальный проект «Цифровой РЭС – Крымэнерего», который существенно повысит надежность и качество электроснабжения жителей полуострова.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации