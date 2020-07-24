В Севастополе женщина заплатила 20 тысяч за сон

Жительница Севастополя на улице познакомилась с двумя мужчинами. На радостях дама пригласила кавалеров домой, где троица решила отметить знакомство.

В квартире выпивки не было, и потребовался поход в магазин.

Вероятно, чтобы проявить радушие, хозяйка решила самостоятельно заплатить за алкоголь. Однако, то ли ей было лень, то ли гости решили не злоупотреблять радушием и по-джентельменски отправились за бутылкой одни. Хозяйка отдала им свою банковскую карту и сообщила пин-код.

Застолье удалось, женщина уснула, а у гостей, вероятно, забывших к тому времени обо всех благих намерениях, созрел преступный план. Мужчины украли паспорт хозяйки, где была карта и СНИЛС, и отправились к банкомату. С карты они сняли 20 тысяч рублей, а затем выкинули ее вместе с документами.

Женщина обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались 45-летний местный житель и его ранее судимый 41-летний приятель.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража», им грозит до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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